Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Nov 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 11:00 AM IST

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച; ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തിന് കു​വൈ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച; ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തിന് കു​വൈ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ

    ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ദി​വാ​ക​ർ നാ​ഥ് മി​ശ്ര​യും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ വി​രു​ദ്ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് (എ​ഫ്‌.​എ.​ടി.​എ​ഫ്) മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ദി​വാ​ക​ർ നാ​ഥ് മി​ശ്ര​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​വും സ്ഥാ​പ​ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളും പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ൽ ഷ​മാ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റ് (കെ.‌​എ​ഫ്.‌​ഐ‌.​യു) വ​ഴി​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കെ.‌​എ​ഫ്.‌​ഐ‌.​യു ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലും തീ​വ്ര​വാ​ദ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദി​വാ​ക​ർ നാ​ഥ് മി​ശ്ര പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:meetingNew DelhiKuwaitIndiablack money
    News Summary - Meeting in New Delhi; Kuwait, India to fight black money
