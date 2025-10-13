Begin typing your search above and press return to search.
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ൽ​പ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ൽ​പ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ വ​ഴി മ​രു​ന്നു​ക​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​്മദ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ അ​വാ​ദി. മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കൂ. മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ 25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത താ​പ​നി​ല പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തോ ആ​യ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്ക​രു​തെ​ന്നുമാണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഓ​രോ ഫാ​ർ​മ​സി​ക്കും പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ച് വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ, ലൈ​സ​ൻ​സ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സാ​ധു​വാ​യി​രി​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​യ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

