    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:39 AM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ 11ാമ​ത് ഫാ​ർ​മ​സി​യു​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​രി​ച​ര​ണം, ക​രു​ത​ൽ, ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 11ാമ​ത് ഫാ​ർ​മ​സി (ബ​ദാ​യ ഫാ​ർ​മ​സി) ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ മെ​ഹ​ബൂ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് എ​ല്ലാ ബി​ല്ലി​ങ്ങി​ലും 20ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, വെ​ൽ​ന​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​വ​ർ-​ദി-​കൗ​ണ്ട​ർ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫാ​ർ​മ​സി ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്സ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി എ​ല്ലാ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡോ​ർ​സ്റ്റെ​പ്പ് ഡെ​ലി​വ​റി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ക്യാ​ഷ്ബാ​ക്ക് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും നേ​ടാം.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് എ​ന്നും വൈ​കാ​തെ മെ​ട്രോ​യു​ടെ 12ാമ​ത് ഫാ​ർ​മ​സി തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്മ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:pharmacyKuwait Newsmedical groupgulfnewsmalayalam
    News Summary - Medical Group inaugurates 11th pharmacy in Kuwait today
