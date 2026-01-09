Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് 'റോ​ക്ക്' നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് റോ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (റോ​ക്ക്) കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റ് അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക​ളും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ൽ​ട്ട് കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നോ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​നോ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ആ​ളു​ക​ളെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഫ​ലം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രാ​ൾ പ്ര​വാ​സി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് മാ​റു​ന്ന​തും അ​തു​വ​ഴി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും എം.​പി​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​യ, എ​ൻ.​കെ റ​ഹീം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​ഫി മ​ഫാ​സ്, അ​ന​സ് ബ്യു​കോ​ലി​ക്ക്, ബി.​കെ. മ​ജീ​ദ്, സി.​പി. അ​ശ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

