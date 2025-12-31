Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:26 PM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജു​മാ​യി മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജു​മാ​യി മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തു​വ​ർ​ഷം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പു​തി​യ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്. സി.​ബി.​സി, എ​ച്ച്.​ബി എ-1​സി, വി​റ്റാ​മി​ൻ-​ഡി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ് മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ട് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മെ​ഡ​ക്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​പാ​ക്കേ​ജ് മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ലി​പ്പി​ഡ് പ്രൊ​ഫൈ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഇ​തി​നൊ​പ്പം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​നു​കൂ​ല്യം ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:new yearhealth packageKuwait NewsMedex Medical Group
