Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:48 AM IST

    മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​റി​ൽ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു

    മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​റി​ൽ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു
    മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​റി​ൽ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​റി​ൽ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം നി​ല​യി​ൽ ഗൈ​നെ​ക്കോ​ള​ജി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു ഫ്ലോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി.

    മെ​ഡ​ക​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി വി.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മെ​ഡ​ക്സ് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണെ​ത്ത്, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ്, മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗൈ​നെ​ക്കോ​ള​ജി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു ഫ്ലോ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​വും. രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ശേ​ഷം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി വി.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ ഡോ. ​ശ്രീ​ജ​യ​ല​ളി​ത ,ഡോ. ​ഷെ​യ്ഖ് അ​സ്മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

