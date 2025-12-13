Begin typing your search above and press return to search.
    ഫാ​മി​ലി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ താ​മ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി

    ഫാ​മി​ലി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ താ​മ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫാ​മി​ലി റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ത്ബി അ​ൽ നാ​സ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഏ​കോ​പ​ന​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്കി​ടെ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു.

    സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ര്‍പ്പി​ട​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. നി​ല​വി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ര്‍ക്ക് റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഫാ​മി​ലി റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ര്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ര്‍ശ​ന​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ഫാ​മി​ലി പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മ​ല്ലാ​തെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​രും.

