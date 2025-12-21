Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആ​ത്തി​ഫ് അ​ബ്ദു​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:16 AM IST

    ആ​ത്തി​ഫ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദി​ന് എം.​സി.​എ​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ത്തി​ഫ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദി​ന് എം.​സി.​എ​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ത്തി​ഫ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദി​ന് എം.​സി.​എ​സി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മു​സ്‍ലിം ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി (എം.​സി.​എ​സ്) ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ത്തി​ഫ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ്. പി ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം.​എ. ബ​ഷീ​ർ മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    എ.​എം.​പി. റൗ​ഫ്, സ​യ്യി​ദ് ഹാ​ഷിം, എ.​പി. സാ​ലി​ഹ്, എം.​വി. ഇ​ല്യാ​സ്, റ​മീ​സ് ബാ​ത്ത, ജാ​സിം അ​സീ​സ്, റ​യീ​സ് ബാ​ത്ത, ഷ​ബീ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, എം.​പി. ബാ​സി​ത്, എം.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, എ​ൻ.​ഇ. വാ​ഹി​ദ്, അ​സ്‌​ലം ബ​ർ​ഗെ​യ്‌​വ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ എ.​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - MCS sends a delegation to Atif Abdul Majeed
    Similar News
    Next Story
    X