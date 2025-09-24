Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:48 AM IST

    എം.​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി ക്ല​ബ് പു​തി​യ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു

    എം.​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി ക്ല​ബ് പു​തി​യ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു
    എം.​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി ക്ല​ബ് പു​തി​യ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എം.​ബി.​എ​ഫ്‌.​സി ക്ല​ബി​ന്റെ പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, സോ​ക്ക​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ജഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പെ​ട്രോ​സ്റ്റാ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​മോ​ൻ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ടീ​മി​നു​ള്ള ജേ​ഴ്സി​യും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​ജോ പീ​റ്റ​ർ സോ​ക്ക​ർ ടീ​മി​നു​ള്ള ജേ​ഴ്സി​യും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ ക്ല​ബിന് കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ര​​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രാ​യ മു​നീ​ർ നീ​രാ​ണി, റി​യാ​സ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ജ​ഴ്സി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ല​ബിന്റെ പു​തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു മു​നീ​ർ നീ​രാ​ണി സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി ആ​ശി​ഷ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

