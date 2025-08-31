മാർത്തമറിയം വനിത സമാജം സമാജ ദിനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെന്റ് ബേസിൽ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മാർത്തമറിയം വനിത സമാജം സമാജ ദിനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇടവക വികാരി ഫാ. അജു കെ. വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. മറിയം ഉമ്മനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. അഖില മലങ്കര എം.എം.വി.എസ് 2024 പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ ഷൈനി ബിനു, ബബിത ലൈജു എന്നിവർക്ക് ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈമാറി.ഇടവക വികാരി ബിനീഷ് കുര്യൻ ആശംസപ്രസംഗം നടത്തി. എം.എം.വി.എസ് സെക്രട്ടറി ദീപ രാജ് സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിനി വിൽസൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇടവക സെക്രട്ടറി അനീഷ് മത്തായി, ആത്മീയ സംഘടന പ്രതിനിധി ജിജി ജോർജ്, ഫാ. ജിബിൻ ജോൺസൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
