Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Aug 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:10 PM IST

    സ​മു​ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം; ആ​റു മാ​സം ത​ട​വും 200,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും

    സ​മു​ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം; ആ​റു മാ​സം ത​ട​വും 200,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ൽ വ​ൻ തു​ക പി​ഴ​യും ത​ട​വും. സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്ആ ​റ് മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വും 200,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​പി.​എ) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ൽ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​യു​ടെ കാ​ര​ണം അ​ള​വ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ഈ ​ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ണ്ണ അ​തി​ന്റെ ഉ​പോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ഷ ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ളും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും, സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ത്ത മ​ലി​ന​ജ​ലം, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, റേ​ഡി​യോ ആ​ക്ടീ​വ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ഊ​ർ​ജ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​രോ​ധി​ത മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ട​ൽ, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മേ​ഖ​ല, ക​ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഈ ​പി​ഴ​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Gulf News Kuwait marine pollution imprisonment and a fine
