മർഹബൻ യാ റമദാൻ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.ഐ.ജി.കുവൈത്ത് സിറ്റി ഏരിയ മർഹബൻ യാ റമദാൻ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഒരുമ ഹാളിൽ ചേർന്ന സംഗമത്തിൽ റമദാൻ ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ നാളുകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സമീർ മുഹമ്മദ് കോക്കൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിന് പ്രചോദനം നൽകും വിധം ഖുർആനിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര പുതിയൊരു അനുഭവമായി.അമീൻ സ്വാലിഹിന്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസോടെ ആരംഭിച്ച സംഗമത്തിന് സിറ്റി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നൗഫൽ സാഹിബ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ സാഹിബ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സമാപനം കുറിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register