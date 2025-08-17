Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു; സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മൂ​ഹം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു; സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മൂ​ഹം
    ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ അംബാസഡർ ഡോ. ആദർശ് സ്വൈക രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദേശം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 7:30ന് ​ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ദേ​ശീ​യപ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ‘സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പാ​ർ​ട്ന​ർ​ഷി​പ്’ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​യും ഏ​ഴു സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ സ​ജീ​വ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം, ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ എം​ബ​സി എ​പ്പോ​ഴും സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​പ​തി ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ലും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി എം​ബ​സി പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Many people participated at the Indian Embassy; Indian community celebrated Independence Da
