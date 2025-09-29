Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    29 Sept 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 12:15 AM IST

    നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ ; സു​ര​ക്ഷ​പ​രി​ശോ​ധ​ന അതിശ​ക്ത​ം

    638 കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    സു​ര​ക്ഷാ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​പ​രി​ശോ​ധ​ന. സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റേ​റ്റ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മാ​നി​ഫി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. താ​മ​സ,തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ, ഗ​താ​ഗ​ത വീ​ഴ്ച​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 638 കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​വ​ർ, ക​ട​ക്കാ​ർ, ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള 46 പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. 26 താ​മ​സ നി​യ​മ ലം​ഘ​ക​ർ, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യി​ല്ലാ​ത്ത 19 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 16 പേ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. ഒ​മ്പ​തു തൊ​ഴി​ൽ കേ​സു​ക​ൾ, ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​ദ്യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 13 കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ലി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യ എ​ട്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട റെ​സി​ഡ​ൻ​സി കേ​സു​ക​ളി​ൽ 17 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ല​ഹ​രി ക​ഴി​ച്ച ര​ണ്ടു വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട ര​ണ്ടു പേ​ർ, മാ​ന​സി​ക പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു വ്യ​ക്തി, ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ൾ, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​യാ​ൾ, ഒ​രു തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. 481 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

