Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 1:43 PM IST

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ (പി.​എ.​എം) പ​രി​ശോ​ധ​ന.ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ റ​ബാ​ബ് അ​ൽ ഒ​സൈ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 37 ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 44 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തോ​ത് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​തി​യു​ടെ​യും സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​നാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:inspectionKuwait NewsManpower AuthorityShuwaikh industrial area
