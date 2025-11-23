Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:27 PM IST

    മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഗ​മം ‘കൗ​ജി​യും ഗ​മ്മ​ത്തും സീ​സ​ൺ- 5’ സു​ലൈ​ബി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം നി​വാ​സി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ഗാ​ന​മേ​ള, വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    സം​ഗ​മം അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​യ്യൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. അ​ൻ​വ​ർ ഉ​ദ്യാ​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​സി​ഫ് പോ​സോ​ട്ട്, റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി, ജ​ലീ​ൽ ആ​രി​ക്കാ​ടി, സി​ദീ​ഖ് ശ​ർ​ഖി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ല​ബാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫാ​റൂ​ക്ക് പ​ച്ച​മ്പ​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​സ്ഹ​ർ കു​മ്പ​ള,റ​സാ​ഖ്, ഹ​സൈ​നാ​ർ പേ​രൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് പോ​സോ​ട്ട്, അ​സീ​സ് ക​ല, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ ബാ​യാ​ർ, സ​ലിം പ​ച്ച​മ്പ​ളം, എ​ച്ച്.​എ​ൻ. മു​നീ​ർ, യാ​സീ​ൻ, നി​സാം, ഫൈ​സ​ൽ, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ, ജ​ലാ​ൽ, മു​നീ​ർ, ന​സീ​ർ, എ​ച്ച്.​എ​ൻ. ആ​ഷി​ഖ്, ഹ​നീ​ഫ്, അ​ബു ബം​ബ്രാ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait News
    News Summary - Manjeswaram Mandal Pravasi Association Sangamam
    Similar News
    Next Story
    X