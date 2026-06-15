മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മൗലവി അനുസ്മരണവും പ്രാർഥനാ സംഗമവും

മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മൗലവി അനുസ്മരണവും പ്രാർഥനാ സംഗമവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് മുനവ്വിറുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമസ്ത കേരളാ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാ കേന്ദ്ര മുശാവറ അംഗവും, തൃക്കരിപ്പൂർ മുനവ്വിറുൽ ഇസ്ലാം അറബിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലുമായിരുന്ന മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മൗലവി അനുസ്മരണവും, പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയ കെ.എം.സി.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചടങ്ങ് കുവൈത്ത് മുനവ്വിറുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് കെ.ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഇഖ്ബാൽ മാവിലാടം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അബ്ദുൽ ഹക്കീം മൗലവി പെരുമ്പട്ട, കെ.കെ.അബ്ദുല്ലത്തീഫ് മൗലവി, യു.പി. ഫിറോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കെ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, സി.കെ.ഷബീർ, എം.ടി.പി.ഇഖ്ബാൽ, പി.പി.ഷംസുദ്ദീൻ, കെ.പി.ഷറഫലി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
അബ്ദുൽ ഹക്കീം അൽ ഹസനി ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. കുവൈത്ത് മുനവ്വിറുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത് സ്വാഗതവും, സെക്രട്ടറി എം.മഹറൂഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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