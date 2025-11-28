Begin typing your search above and press return to search.
    മം​ഗ​ഫ് സ്കൈ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്: സ്കൈ ​ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സി​ന് കി​രീ​ടം

    മം​ഗ​ഫ് സ്കൈ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്: സ്കൈ ​ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സി​ന് കി​രീ​ടം
    മം​ഗ​ഫ് സ്കൈ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ്കൈ ​ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മം​ഗ​ഫ് സ്കൈ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്കൈ​ലാ​ർ​ക്ക് സീ​സ​ൺ -3 ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 12 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മം​ഗ​ഫ് സ്കൈ ​ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്കൈ ​ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ടീം ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സ്റ്റാ​ർ റേ​ഞ്ചേ​ഴ്സി​നെ ആ​റു വി​ക്ക​റ്റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കി​രീ​ട നേ​ട്ടം. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​യ​രാ​മ​ൻ ‘മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്’ പു​ര​സ്കാ​ര​വും, മി​ഥു​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് ‘മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​സ്’ ആ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.മു​കേ​ഷ് (മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​ർ), അ​രു​ൺ പോ​ത്ത​ൻ (മി​ക​ച്ച ക്യാ​ച്ച്), വി​ച്ചൂ​സ് (മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ), വി​ഷ്ണു (മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ), സെ​ൽ​വ (മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ അ​തു​ൽ, ഹാ​ർ​ട്ട് ബീ​റ്റ്സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡാ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലാ​ൾ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷൈ​ജു അ​ടൂ​ർ, അ​ഖി​ൽ, സ​ച്ചി​ൻ, ഹ​രി​ദാ​സ്, രാ​ജ്, ഷ​ബീ​ർ, ബി​ജോ, അ​ർ​ജു​ൻ, അ​ശോ​ക്, നി​തി​ൻ, ഇ​ന്ത്യാ​സ്, ശാ​ര​ന്ത്, മ​നു, റി​ജി​ൽ, അ​ജി ടോം, ​രാ​ഹു​ൽ, ജെ​ബാ​സ്റ്റി​ൻ, ഷോ​ബി​ൻ, അ​ര​വി​ന്ദ്, റി​ജു, ശി​വ, രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

