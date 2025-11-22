ഓവർടൈം ജോലിക്ക് മുമ്പ് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തൽ നിർബന്ധംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ഓവർടൈം ജോലിക്ക് മുമ്പ് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് സിവിൽ സർവിസ് കമിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗിക ജോലി സമയം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമേ ജീവനക്കാർ ഓവർടൈം ഹാജർ ചെയ്യാവൂ എന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
രാവിലേയും വൈകുന്നേരം ഷിഫ്റ്റിലുമുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഈ നിബന്ധന പാലിക്കണം. ഓവർടൈം പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ പോകുമ്പോൾ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് സർക്കുലറിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല. 2012ലെ സിവിൽ സർവിസ് കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ നിർദേശം.ഔദ്യോഗിക സമയം കഴിഞ്ഞുള്ള ജോലികൾ മാത്രമാണ് ഓവർടൈമായി കണക്കാക്കുന്നതെന്നും സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കി. വൈകുന്നേരം ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരും ഈ നിബന്ധന ബാധകമാണെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
