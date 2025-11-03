ഫഹാഹീലിൽ 50 കിലോ ഹഷീഷുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫഹാഹീലിൽ 50 കിലോ ഹഷീഷുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ. രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വൻ തോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശംവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
വിവരത്തെ തുടർന്ന് ജനറൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഫോർ ഡ്രഗ് കൺട്രോളുമായി ഏകോപിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിക്കുകയും പ്രതിക്കായി വലവിരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ പ്രതി വിതരണത്തിന് തയാറായിവെച്ചിരുന്ന ഏകദേശം 50 കിലോ ഹഷീഷ് കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന ലഹരി ഇടപാടുകാരനിൽനിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചതായും ഇതിന് 3,000 ദീനാർ നൽകിയതായും പ്രതി സമ്മതിച്ചു. ഇവ രാജ്യത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാനായിരുന്നു പദ്ധതി. പ്രതിയെയും പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നും തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി. മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാട്, കടത്ത്, ഉപയോഗം എന്നിവക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യ സുരക്ഷയും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും അപകടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നരോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
