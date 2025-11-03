Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ 50 കി​ലോ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:58 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ 50 കി​ലോ ഹ​ഷീ​ഷു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ 50 കി​ലോ ഹ​ഷീ​ഷു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​യും ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ 50 കി​ലോ ഹ​ഷീ​ഷു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ വ​ൻ തോ​തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക്കാ​യി വ​ല​വി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം 50 കി​ലോ ഹ​ഷീ​ഷ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച​താ​യും ഇ​തി​ന് 3,000 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​വ രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്യാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ട്, ക​ട​ത്ത്, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ സു​ര​ക്ഷ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​രോ​ട് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച കാ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hashishKuwaitFahaheel
    News Summary - Man arrested with 50 kg of hashish in Fahaheel
    Similar News
    Next Story
    X