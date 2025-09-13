Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Sept 2025 11:38 AM IST
    date_range 13 Sept 2025 11:38 AM IST

    ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണവ​ള​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ വ​ള​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​ര​നെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വ​സ്ത്ര​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി വ​ള​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​ക​ള​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.നി​ഖാ​ബ് ധ​രി​ച്ച് ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി​യ പ്ര​തി നി​ര​വ​ധി ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​ര​ന് സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ക​യും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു വ​ള​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ജ്വ​ല്ല​റി മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ സാ​ൽ​ഹി​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ മോ​ഷ​ണം സ​മ്മ​തി​ച്ചു.സ്റ്റോ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ഡി​യോ തെ​ളി​വു​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മി​ഷ്‌​റ​ഫി​ലെ ഒ​രു ഷോ​റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന് 200,000 ദീ​നാ​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് ഹ​വ​ല്ലി ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വു​ക​ൾ മ​റ്റൊ​രു സ്ത്രീ​യോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഈ ​കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​തി മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

