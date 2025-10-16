Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:56 AM IST

    വ്യാ​ജ വിഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ​തോ തെ​റ്റാ​യ​തോ ആ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    വ്യാ​ജ വിഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ വ​ഴി​യ വ്യാ​ജ വിഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഒ​രു സ്ത്രീ ​കാ​റി​ന്റെ ഡോ​ർ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യി​ല്‍ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വി​ഡി​യോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ്തു​ത ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ ​സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​ന​മെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കാ​റി​ന്റെ ഡോ​ർ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്നും തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ​തോ തെ​റ്റാ​യ​തോ ആ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തോ തെ​റ്റാ​യ​തോ ആ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.


    TAGS:Gulf Newsfake videoMan Arrestedspreading
