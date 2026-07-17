അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

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Posted Ondate_range 17 July 2026 10:28 AM IST
Updated Ondate_range 17 July 2026 10:28 AM IST
അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചയാൾ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Man arrested for speeding
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജഹ്റ റോഡിൽ അമിത വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ. മണിക്കൂറിൽ 175 കി.മീ വേഗതയിലാണ് ഇയാൾ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത്. നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അധികൃതർ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തതായി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ വേഗപരിധി മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്ററാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വാഹനമോടിക്കുന്നവർ വേഗപരിധി കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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