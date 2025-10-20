Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:50 PM IST

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചുക​ട​ത്തിയ സ്വർണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​യാ​ൾ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ. സ്യൂ​ട്കേ​സ് ലോ​ക്കി​ലും, സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ സീ​ഡ് പാ​ക്ക​റ്റി​ലും വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി സ്വ​ർ​ണം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു ക​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം.

    ഷം​ഷാ​ബാ​ദി​ലെ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റ​വ​ന്യൂ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ 1.8 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഏ​ക​ദേ​ശം 2.37 കോ​ടി രൂ​പ മൂ​ല്യം വ​രു​ന്ന ഏ​ഴു സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ബാ​ഗേ​ജി​ന്റെ ലോ​ക്കി​ലും സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ സീ​ഡ് നി​റ​ച്ച പാ​ക്ക​റ്റി​ലും ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ. പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ അ​യ​ച്ചു. പി​ടി​യി​ലാ​യ ആ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsGold smugling
    News Summary - Man arrested for smuggling gold from Kuwait to India
