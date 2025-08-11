Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 8:27 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത സൈ​നി​ക റാ​ങ്കു​ക​ളും ബാ​ഡ്ജു​ക​ളും വി​റ്റ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ന​ധി​കൃ​ത സൈ​നി​ക റാ​ങ്കു​ക​ളും ബാ​ഡ്ജു​ക​ളും വി​റ്റ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ലീ​സ്, ആ​ർ​മി, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സൈ​നി​ക റാ​ങ്കു​ക​ളും ബാ​ഡ്ജു​ക​ളും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വി​റ്റ​തി​ന് പ്ര​വാ​സി​യെ ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം, പ്ര​തി​രോ​ധം, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, ക​സ്റ്റം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള റാ​ങ്കു​ക​ളും ബാ​ഡ്ജു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.

    ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ അ​വ​യു​ടെ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ ആ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യോ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ 112 വ​ഴി​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:Man ArrestedKuwait Newsgulf news malayalam
