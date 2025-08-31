Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:22 AM IST

    ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ 10ഓ​ളം ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച് ജോ​ലി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബി​ദൂ​നി​യെ​യാ​ണ് റെ​സി​ഡ​ൻ​റ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് സം​ഘം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​യെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:domestic workersMan ArrestedAccommodationKuwait News
    News Summary - Man arrested for providing accommodation to runaway domestic workers
