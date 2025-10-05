Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:43 PM IST

    മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ൾ; മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ൾ; മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​മ്മൂ​ട്ടി ഫാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ സെ​മി​നാ​റി​ലും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ബി​ൻ പാ​ല​ക്ക​ൽ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് സി​രു, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രു​ൺ, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ, ഉ​മ്മ​ർ, ജം​ഷീ​ദ്, സു​ൽ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ദ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmedical campKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Mammootty's birthday; Medical camp organized
    Similar News
    Next Story
    X