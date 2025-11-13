Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ല​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 3:02 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 3:02 PM IST

    ക​ല​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘മാ​മാ​ങ്കം’​നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത നി​ശ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ല​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘മാ​മാ​ങ്കം’​നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത നി​ശ
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘മാ​മാ​ങ്കം- 2K25’അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ്പ​ൺ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സ​ദ​സ്സ്

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പു​റ​ക്ക​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​വ​രി​ച്ചു. മാ​മാ​ങ്കം ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മ​മ്പാ​ട്, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണേ​ത്ത്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​നു അ​ഭി​ലാ​ഷ്, മാ​ക്ക് കി​ഡ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​ത്യ സു​ദീപ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മാ​മാ​ങ്കം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ഭാ​സ്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ജി​ത്ത് മേ​നോ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​നി​ൽ പാ​റ​ക​പ്പാ​ട​ത്ത്,അ​ൽ നാ​സ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ യു​സ​ഫ് ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ, മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഫ്ര​ണ്ട് ലൈ​ൻ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ക്വാ​ളി​റ്റി ഫു​ഡ് സ്റ്റ​ഫ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ഉ​ണ്ണി​യാ​ലു​ക്ക​ൽ, ദ​ഹ​ലി​യ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ, കെ.​ടി. തോ​മ​സ്, സി​മി​യ ബി​ജു, അ​ഷ്റ​ഫ് ചൂ​രോ​ട്ട്, അ​ഡ്വ. ജ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ, കെ.​ടി. മു​ജീ​ബ്, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, റാ​ഫി ആ​ലി​ക്ക​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. മാ​മാ​ങ്കം സു​വ​നീ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​ല്ല്യാ​സ് പാ​ഴൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ​ഹ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ, ഡോ. ​സ​ലിം കു​ണ്ടു​ങ്ങ​ൽ, ഷ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. 10, 12 ക്ലാ​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും ജീ​വ ജി​ഗ്ഗു​വി​ന് ഗാ​ന പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ന​ൽ​കി. ‘പ്ര​തീ​ക്ഷ’​സ​ഹാ​യ​നി​ധി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ​യും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Mamangam’ dance and music night in celebration of art
    Similar News
    Next Story
    X