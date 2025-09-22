Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:20 AM IST

    മ​ല​യാ​ളീ​സ് മാ​ക്കോ സ്പ​ന്ദ​നം ഈ​ദ്-​ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷം

    മ​ല​യാ​ളീ​സ് മാ​ക്കോ സ്പ​ന്ദ​നം ഈ​ദ്-​ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​യാ​ളീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സ്പ​ന്ദ​നം ഈ​ദ്- ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മം​ഗ​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ​ല​യാ​ളി കു​വൈ​ത്തി വ​നി​ത ഫാ​ത്തി​മ ഷ​രീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു​ഭ​വ​ൻ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ​കു​ന്നി​ൽ, പി.​എം. നാ​യ​ർ, പി.​ജി.​ബി​നു, വ​സ​ന്ത​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സൂ​സ​ൻ ജോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ആ​ര്യ അ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡാ​ൻ​സ്, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ത്ത​മ​ൻ, തു​ള​സി​റാ​ണി, സ​ജി​നി, ശ്യാം, ​ഷാ​ജി, ഹ​നീ​ഫ, സി​ന്ധു​വീ​ണ, മി​നി, ജെ​സ്സി ജോ​ർ​ജ്, മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

