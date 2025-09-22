മലയാളീസ് മാക്കോ സ്പന്ദനം ഈദ്-ഓണം ആഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലയാളീസ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് കൾചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പന്ദനം ഈദ്- ഓണാഘോഷം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. മംഗഫിൽ നടന്ന പരിപാടി മലയാളി കുവൈത്തി വനിത ഫാത്തിമ ഷരീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബിജുഭവൻസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സത്താർകുന്നിൽ, പി.എം. നായർ, പി.ജി.ബിനു, വസന്തകുമാരി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെജികുമാർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സൂസൻ ജോസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തിരുവാതിരക്കളി, ആര്യ അനിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഡാൻസ്, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടി.
ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ഉത്തമൻ, തുളസിറാണി, സജിനി, ശ്യാം, ഷാജി, ഹനീഫ, സിന്ധുവീണ, മിനി, ജെസ്സി ജോർജ്, മുസ്തഫ എന്നിവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.
