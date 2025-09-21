Begin typing your search above and press return to search.
    യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നി​ൽ റീ​മ ജാ​ഫ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു​വ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്കും പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ ശാ​സ്ത്ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി-80 ന്റെ ​പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    യ​ർ​മൂ​ക്കി​ലെ ദാ​ർ അ​ൽ അ​ദ്ഹാ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ റീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ റീ​മ ജാ​ഫ​റും ഭാ​ഗ​മാ​യി.‘സ്മോ​ൾ സ്റ്റെ​പ്പ്, ബി​ഗ് ഇം​പാ​ക്റ്റ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സെ​ഷ​ൻ. പ്ര​ഫ. യാ​ങ് വെ​ങ് (അ​രി​സോ​ണ സ്റ്റേ​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, യു.​എ​സ്.​എ), ഫാ​ത്തി​മ അ​ൽ​സെ​ൽ​സെ​ല, സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ, യൂ​സ​ർ അ​ൽ മു​ത​വ, അ​ഹ്മ​ദ് എ​ച്ച്. ക​മാ​ൽ, ജു​മാ​ന ഷെ​ഹ​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഡോ.​ഹ​സ​ൻ ക​മാ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും യു​വ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ​സും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യു.​എ​ന്നി​ന്റെ എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും യു​വാ​ക്ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​സ്ഥി​ര​ത, ശാ​സ്ത്രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Malayali student proudly speaks at UN special session
