Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:08 AM IST

    മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ മി​ക​വു​കാ​ട്ടി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ൻ.​ബി.​കെ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം
    മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ മി​ക​വു​കാ​ട്ടി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി
    cancel
    camera_alt

    ഐ​ഷാ സ​ഹ്റ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ര​ത്ത​ൺ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​വു​കാ​ട്ടി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി. ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ 9ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഐ​ഷാ സ​ഹ്റ​യാ​ണ് എ​ൻ.​ബി.​കെ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ അ​ണ്ട​ർ-18 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    205 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം അ​നാ​യാ​സം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് നേ​ട്ടം. യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഐ​ഷ​യു​ടേ​ത്.​ഗ​ൾ​ഫ് ബാ​ങ്ക് റ​ണ്ണി​ലും (10 കി.​മി) കു​വൈ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് റ​ണ്ണി​ലും (5 കി.​മി) ഐ​ഷാ സ​ഹ്റ മാ​ര​ത്തോ​ൺ റ​ണ്ണ​റാ​യ പി​താ​വ് ഡോ.​സു​നി​ൽ മു​സ്ത​ഫ​ക്കൊ​പ്പം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ൻ.​ബി.​കെ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ ഐ​ഷ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഐ​സ സൈ​ന​ബ് 31ാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ മ​തി​ല​കം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഡോ.​സു​നി​ൽ മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ​യും ഷാ​ഹി​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Malayali student excels in marathon
    Similar News
    Next Story
    X