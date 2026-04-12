മലയാളി മംസ്- ബി.ഡി.കെ രക്തദാന ക്യാമ്പ്

മലയാളി മംസ്- ബി.ഡി.കെ രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലയാളി മംസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കുവൈറ്റ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (ബി.ഡി.കെ) കുവൈത്ത് ചാപ്റ്ററുമായി സഹകരിച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ജാബ്രിയ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് സമൂഹ്യസേവനവും മനുഷ്യസ്നേഹവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മാതൃകാ പ്രവർത്തനമായി.
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മലയാളി മംസ് അംഗങ്ങളും ബി.ഡി.കെ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ക്യാമ്പ് ഏകോപിപ്പിച്ചു. രക്തദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ദാതാക്കളെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു. രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ,അവബോധ പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഘടനകൾ, അസോസിയേഷനുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർ 69997588 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് ബി.ഡി.കെ അറിയിച്ചു.
