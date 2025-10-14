Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Oct 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:04 PM IST

    മ​ല​യാ​ളി മാം​സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    മ​ല​യാ​ളി മാം​സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : കു​വൈ​ത്തി​ലെ വ​നി​ത സം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി മാം​സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ‘ജ​ൽ​സ- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ർ​ത്ത​കി ദി​ൽ​ഷ പ്ര​സ​ന്ന​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പു​ണ്യ പ്ര​ദീ​പും ‘താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം’ ടീ​മും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, മ​ല​യാ​ളി മാം​സ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ കു​വൈ​റ്റി​ന്റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ്ര​മു​ഖ അ​വ​താ​രി​ക രേ​വ​തി സു​ധ​യും ജ​ൽ​സ 2025-ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം പാ​സ് മു​ഖേ​ന നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Kuwait NewsAnnual FestivalMalayali Momsgulf news malayalam
