Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 10:10 AM IST

    പാ​ട്ടും നൃ​ത്ത​വു​മാ​യി ‘മ​ല​യാ​ളി മം​സ്’ ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വ്

    പാ​ട്ടും നൃ​ത്ത​വു​മാ​യി ‘മ​ല​യാ​ളി മം​സ്’ ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വ്
    മ​ല​യാ​ളി മം​സ് ‘ജ​ൽ​സ -2025’ മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദി​ൽ​ഷ പ്ര​സ​ന്ന​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്തം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നൃ​ത്ത​സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ വ​നി​താ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി മം​സ് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം. ‘ജ​ൽ​സ -2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ സ്കൂ​ളി​നെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    മ​ല​യാ​ളി മം​സ് സു​വ​നീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഡാ​ൻ​സ​ർ ദി​ൽ​ഷ പ്ര​സ​ന്ന​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​മ്പി​ളി രാ​ഗേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​അ​തി​ഥി​ക​ൾ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം തെ​ളി​ച്ചു ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി.

    മ​ല​യാ​ളി മം​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്തി​ലെ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ദി​ൽ​ഷ പ്ര​സ​ന്ന​നും ചേ​ർ​ന്ന​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. പു​ണ്യ പ്ര​ദീ​പും താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം ബാ​ന്റും ചേ​ർ​ന്ന​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി​യു​ടെ പു​തി​യ ലേ​ഡീ​സ് പെ​ർ​ഫ്യൂം ‘നി​സ്വാ’ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ദി​ൽ​ഷ പ്ര​സ​ന്ന​നും അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി, മ​ക​ൾ ഹ​ലാ മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡേ ​ഫ്ര​ഷ് സി.​ഇ.​ഒ ദി​ലീ​പ്, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​ബി​ൻ ദാ​സ്, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ന​സീം, അ​ൽ മു​ല്ല സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ൺ, സു​പ്രിം ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് കാ​ർ​ഗോ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ഫീ​ഖ്, ഫേ​വ്റേ​റ്റ്-​ഹോം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സു​വ​നീ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ര്യ മ​ണി ക​ണ്ഠ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ല്പ മോ​ഹ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പൂ​ജ ഹ​ണി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​മീ​റ ഹ​വാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ര്യ മ​ണി ക​ണ്ഠ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ഫി​യ സി​ദ്ദി​ഖ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ രൂ​പ വി​ജേ​ഷ്, ധ​ന്യ , ചി​ന്നു, സ​ബി​ത എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

