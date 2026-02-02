Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 8:49 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    ഐ​വ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ​വ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ​സാ​ലി, അ​ൽ റ​ഷീ​ദി, ഖൈ​ത്താ​ൻ നൂ​ർ , ഖൈ​ത്താ​ൻ നാ​ദി, റി​ഗ്ഗ​യ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഞ്ചു യൂ​നിറ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 100 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ​സ്ന, അ​നി​ഷ, വാ​ഹി​ദ, നി​ഫ്ത, അ​മീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി .

    ചി​ത്ര ര​ച​ന, ക​ള​റിം​ഗ് , പ്ര​സം​ഗ​മ​ത്സ​രം , ക്വി​സ് , ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു . മ​ല​ർ​വാ​ടി യൂ​ണി​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​സ്ന,അ​നി​ഷ,മു​ഹ്സി​ന, ഫ​ർ​സാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു .

    ഏ​രി​യ​യി​ലെ അ​ഞ്ചു മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം യൂ​നി​റ്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തി.

    ഗ​സാ​ലി യൂ​നിറ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ : അ​യ്ഷ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ​യാ​ൻ ഫി​റോ​സ് (വൈ.​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ),. ദ​യ്യാ​ൻ ഹ​ഷീ​ബ് (സെ​ക്ര)

    അ​ൽ​റ​ഷീ​ദി യൂ​നിറ്റ് : ഇ​ശ​ൽ മ​ൻ​ഹ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), ഷെ​സ ഷാ​ന​വാ​സ് (വൈ.​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ),ആ​യി​ഷ ഹി​ഫ്സ (സെ​ക്ര)

    ഖൈ​ത്താ​ൻ നൂ​ർ : സോ​ഹ അ​ഫ്താ​ബ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), ഷ​ദ ഷാ​ഫി (വൈ.​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), ഒ​മ​ർ റ​ഷ്ദാ​ൻ (സെ​ക്ര)

    ഖൈ​ത്താ​ൻ നാ​ദി : ലു​ക്മാ​ൻ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), അ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി (വൈ. ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), ഷ​യാ​ൻ ഷാ​ഹി​ദ് (സെ​ക്ര)

    റി​ഗാ​യി : മി​ൻ​ഹ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), ഫി​ൽ​സ ഇ​ഷാ​ൽ (വൈ.​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ), സ​ൽ​വ (സെ​ക്ര)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Malarwadi Children's Association Republic Day Celebration
    Similar News
    Next Story
    X