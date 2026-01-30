Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Jan 2026 10:50 AM IST
    date_range 30 Jan 2026 10:50 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മം

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മം
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തിൽനിന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ ഹി​റ, ബി​ൽ​ക്കീ​സ്, ജ​ലീ​ബ് മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം യു​നി​റ്റു​ക​ൾ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹി​റ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഫാ​സി​ല ന​സീ​ർ, നെ​ജു ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. മ​ല​ർ​വാ​ടി കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ഹ​ർ​ബാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം, ക്വി​സ്, പ്ര​സം​ഗം, ക​ള​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മി​ർ​വ​ത് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ സു​മി മ​നാ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തെ പ​റ്റി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഘു വി​വ​ര​ണം ന​ൽ​കി. ജ​ലീ​ബ് മ​ല​ർ​വാ​ടി യൂ​നി​റ്റ് കോ​ഓഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​സ്.​പി. ഹുസ്ന നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗാ​നം, ക്വി​സ്, പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു . സ​ഹ്‌​വ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഷെ​സ ഫ​ർ​ഹീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.ഐ​വ ബി​ൽ​കീ​സ് മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം മ​ലീ​ഹ​യ​യു​ടെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഐ​വ ബി​ൽ​കീ​സ് യൂ​നി​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ന​ബീ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഡേ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​സീ​റ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സം​ഗം, ഗാ​നം, ക്വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഇ​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്തി. സി​ജി​വ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X