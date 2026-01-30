മലർവാടി ബാലസംഘം റിപ്പബ്ലിക് ദിന സംഗമംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇസ്ലാമിക് വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ ഐവ അബ്ബാസിയ ഏരിയയുടെ കീഴിലെ ഹിറ, ബിൽക്കീസ്, ജലീബ് മലർവാടി ബാലസംഘം യുനിറ്റുകൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഹിറ യൂനിറ്റ് സംഗമത്തിൽ ഫാസില നസീർ, നെജു ഷഫീഖ് എന്നിവർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. മലർവാടി കോഡിനേറ്റർ ഷഹർബാൻ നേതൃത്വം നൽകി. ദേശഭക്തി ഗാനം, ക്വിസ്, പ്രസംഗം, കളറിങ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. മിർവത് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി.
ജലീബ് യൂനിറ്റിൽ സുമി മനാഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ലഘു വിവരണം നൽകി. ജലീബ് മലർവാടി യൂനിറ്റ് കോഓഡിനേറ്റർ എസ്.പി. ഹുസ്ന നേതൃത്വം നൽകി. ഗാനം, ക്വിസ്, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു . സഹ്വ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. ഷെസ ഫർഹീൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.ഐവ ബിൽകീസ് മലർവാടി ബാലസംഘം മലീഹയയുടെ ഖിറാഅത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. ഐവ ബിൽകീസ് യൂനിറ്റ് കോഓഡിനേറ്റർ നബീലയുടെ നേതൃത്വം നൽകി. റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സംബന്ധിച്ച് നസീറ ക്ലാസെടുത്തു. പ്രസംഗം, ഗാനം, ക്വിസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനം കലാപരിപാടികളും നടത്തി. സിജിവ നന്ദി പറഞ്ഞു.
