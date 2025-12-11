Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെഫാക് മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി മലപ്പുറം ജില്ല ടീം ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്തു

    കെഫാക് മത്സരത്തിനൊരുങ്ങി മലപ്പുറം ജില്ല ടീം ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്തു
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്‌​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​നീ​ർ, സി.​ഒ.​ഒ അ​സ്‌​ലം ചേ​ലാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെഫാക് ജില്ല ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ജേഴ്‌സി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഹവല്ലിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കോർപറേറ്റ് ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് സുനീർ, സി.ഒ.ഒ അസ്‌ലം ചേലാട്ട് എന്നിവർ ചേർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ല ടീം പ്രതിനിധികൾക്ക് ജേഴ്‌സി കൈമാറി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ജംഷാദ്, പർച്ചേസ് മാനേജർ ഷാജി നായർ, ഐ.ടി. മാനേജർ സദഖത്തുള്ള, ഓഡിറ്റ് മാനേജർ അബ്ദുസ്സമദ്, മൻസൂർ, വിഷ്ണു സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കെഫാക് ടൂർണമെന്റിൽ മലപ്പുറം ജില്ല ടീമിന് ആശംസകളും പിന്തുണയും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് നേർന്നു. ടൂർണമെന്റിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി മലപ്പുറം ടീം മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

