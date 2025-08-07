Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:52 AM IST

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ‘മാ​മാ​ങ്കം’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് 'മാ​മാ​ങ്കം' ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ‘മാ​മാ​ങ്കം’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ‘മാ​മാ​ങ്കം 2K25’ മെ​ഗാ പ്രോ​ഗ്രാം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഫ്ല​യ​ർ സു​നി​ൽ പാ​റ​ക​പ്പാ​ട​ത്ത് പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ഭാ​സ്ക​റി​ന് കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ക്റ്റി​ങ് ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് ചൂ​രോ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ജി​ത്ത് മേ​നോ​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മ​മ്പാ​ട്, ജോ.​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ.​ജ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് കി​ഴ​ക്കേ ത​ല​ക്ക​ൽ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​നു അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​മി​യ ബി​ജു, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഇ​ല്യാ​സ് പാ​ഴൂ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പാ​ലാ​റ, അ​ന​സ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ന​ജീ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, ജി​ഷ ജി​ഗു, സൂ​ര്യ ര​ജൂ​ഷ്, ശ്രു​തി രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

