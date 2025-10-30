Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘മാ​മാ​ങ്കം’ നാ​ളെ

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 'മാ​മാ​ങ്കം' നാ​ളെ
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (മാ​ക്) വാ​ർ​ഷി​ക മെ​ഗാ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി ‘മാ​മാ​ങ്കം’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക നി​റ​വി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ നാ​ലി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​തെ​ളി​യും.

    സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ർ ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, എ​സ്.​കെ.​കീ​ർ​ത്ത​ന, ഗാ​യി​ക​യും സി​നി​മ താ​ര​വു​മാ​യ വ​ർ​ഷ പ്ര​സാ​ദ്‌, കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ക​സി​ൻ​സ്‌ ഓ​ഫ്‌ കേ​ര​ള ഷാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഷാ ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ‘മാ​മാ​ങ്ക’​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. മാ​ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കും. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഒ​രു ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് ‘മാ​മാ​ങ്ക’​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക്‌ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ലൈ​വ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹ്യ-​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലും മാ​ക് ഇ​ട​പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു. 2018ലെ ‌ ​പ്ര​ള​യം, കോ​വി​ഡ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ട​ന വ​ലി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ്‌ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​റ്റ്‌ അ​ഡ്വ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​ഷീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പു​റ​ക്ക​യി​ൽ, മാ​മാ​ങ്കം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ഭാ​സ്ക​ർ, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണ​ത്ത് , മാ​മാ​ങ്കം ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മ​മ്പാ​ട്, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി പാ​ർ​ട്ണ​ർ ഡോ.​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഷ​റ​ഫ്‌ ചേ​റൂ​ട്ട്, അ​ഡ്വ. ജ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ , പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ന​സ്‌ ത​യ്യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ജി​ത്ത് മേ​നോ​ൻ, വ​നി​ത വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​നു അ​ഭി​ലാ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

