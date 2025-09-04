Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ല​ങ്ക​ര സ്മാ​ഷ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:58 AM IST

    മ​ല​ങ്ക​ര സ്മാ​ഷ് ‘സീ​സ​ൺ -5’ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ങ്ക​ര സ്മാ​ഷ് ‘സീ​സ​ൺ -5’ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​ങ്ക​ര സ്മാ​ഷ് ‘സീ​സ​ൺ -5’ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ സീ​റോ മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം എം.​സി.​വൈ.​എം ന്റെ ​ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​ല​ങ്ക​ര സ്മാ​ഷ് സീ​സ​ൺ -5 ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഹ​മ്മ​ദി ഐ ​സ്മാ​ഷ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​ൻ​ഡോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 250 ഓ​ളം കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. എം.​സി.​വൈ.​എം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​വ.​ഡോ.​തോ​മ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക​ളി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യിം​സ് കെ. ​എ​സ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്റ​ർ - കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റോ​യ് മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ് - റോ​ബി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് സ​ഖ്യം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ജി​ൽ​റ്റോ ജെ​യിം​സ് - ദീ​പ​ക് സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് ഡ​ബി​ൾ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദി​ത്യ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ - ജോ​യ​ൽ സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് - ആ​ർ​ട്ട്‌ വേ​റ്റു​റി​ന സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് ഡ​ബ്ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​വി​ൽ ബെ​ൻ​സ​ൺ - ര​തീ​ഷ് സ​ഖ്യം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ജോ​ഷ്വാ ഡി​സു​സ - വി​ഹാ​ങ് സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ലോ​വ​ർ ഇ​ന്റ​ർ മീ​ഡി​യ​റ്റ് ഡ​ബി​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​രു​ൺ ഗോ​പാ​ൽ - ജോ​ബി​ൻ തോ​മ​സ് സ​ഖ്യം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ ഫെ​ബി​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്- ജോ​സ​ഫ് സേ​വ്യ​ർ സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. എ​മേ​ർ​ജി​ങ് പ്ല​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് റ​യാ​ൻ അ​ല​ക്സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    റ​വ.​ഡോ.​തോ​മ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക​ളി​ൽ, കെ.​എം.​ആ​ർ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ്‌ ജോ​ർ​ജ്, എം.​സി.​വൈ.​എം ആ​നി​മേ​റ്റ​ർ ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു, ക​രിം എ​ൽ ഖാ​ല​വെ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ കോ​ശി,ഷി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, ഷാ​രോ​ൺ ത​ര​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    റി​നി​ൽ രാ​ജു, റ​ല്ലു. പി.​രാ​ജു, റി​ജോ.​വി.​ജോ​ർ​ജ്, അ​ജി​യോ എ​സ്. റ​സ്സ​ൽ, ജി​ൽ​റ്റോ ജെ​യിം​സ്, ജൂ​ബി ജോ​ർ​ജ്, റെ​ജി അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ്, റോ​യ്മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, അ​നീ​ഷ്‌ അ​ല​ക്സ്‌, നോ​ബി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malankaragulfMalankara Smash Badminton Tournament
    News Summary - Malankara Smash ‘Season-5’ Badminton Tournament
    Similar News
    Next Story
    X