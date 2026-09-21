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    വർണാഭമായി മലങ്കര കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം

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    വർണാഭമായി മലങ്കര കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം
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    മലങ്കര കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം ഡോ.സുസോവന സുജിത് നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മലങ്കര കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (എം.സി.എ) ഓണാഘോഷം ഫർവാനിയ ഷെഫ് നൗഷാദ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ‘ഒന്നിച്ചൊരോണം- 2026’ എന്ന പേരിൽ നടന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിനു കെ. എബ്രഹാം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോ. സുസോവന സുജിത് നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം.സി.എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    അൽമുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രതിനിധി ശിവ ആശംസ നേർന്നു. മാവേലി വരവേൽപ്പ്, ചെണ്ടമേളം, വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ ആഘോഷ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി. ഓണപ്പാട്ടുകൾ, നൃത്തങ്ങൾ, സംഗീതപരിപാടികൾ, വിനോദപരിപാടികൾ, വിവിധ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ‘സെൽഫി വിത്ത് ഓണപ്പൂക്കളം’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും ഒരുക്കി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിനു കെ. എബ്രഹാം, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ തോമസ് വർഗീസ്, ഷീലു ഷാജി, ട്രഷറർ ടിങ്കു ജോയ്, ബിനു വിളയിൽ രാജൻ, അനിജ വർഗ്ഗീസ്, സുനിൽ ഫിലിപ്പ്, ബിനു എബ്രഹാം, മാത്യു കോശി, ജിബി എബ്രഹാം, ഷാജി വർഗീസ് മേലെക്കലയിൽ, ലിൻസ് ജോൺ, ജോജി വെള്ളാപ്പള്ളി, സിബി വർഗ്ഗീസ്, അനീഷ് കെ സൈമൺ, റാണാ വർഗ്ഗീസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    മലങ്കര കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷത്തിൽനിന്ന്

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    News Summary - Malankara Cultural Association Celebrates Onam
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