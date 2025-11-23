Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:41 PM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘മ​ല​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദു​ഐ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘മ​ല​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദു​ഐ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘മ​ല​നാ​ട് മ​ഹോ​ത്സ​വം’ അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ടി.​ഐ.​ഇ.​എ​സ് സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കു​വൈ​ത്ത് സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന്റെ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദു​ഐ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.


    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​അ​ൻ​സാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ റ​ഹീം സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി കു​വൈ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​രം​ഗ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ര​ളി എ​സ് പ​ണി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ടീം ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, റ​ഹ്മാ​ൻ, സു​മി അ​ര​വി​ന്ദ്, കു​വൈ​ത്ത് സിം​ഗ​ർ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ റാ​ഷി​ദ്‌, യെ​സ് ബാ​ൻ​ഡ്, ടീം ​മ​ഹാ​ദേ​വ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച മെ​ഗാ​ഷോ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു കെ ​മാ​ത്യു, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait News
    News Summary - malanad mahothsavam inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X