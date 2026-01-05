Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​ബാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് തീ​രാ​ദു​രി​തം; കു​വൈ​ത്ത്-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞു

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​മാ​നം വൈകലിന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്
    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ത്തി​ന് സാ​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ച​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​നം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് 2.30ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള​ള വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​യ​റി. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​മാ​നം വൈകലിന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്താ​നും വൈ​കി.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി വ​ഴി​യു​ള്ള എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സം​തൃ​പ്ത​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​ഭ​വം.

    വി​ന്റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​മ്മ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കൂ എ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

