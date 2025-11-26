Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:12 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം എ​ൻ​ട്രി കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ
    മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം എ​ൻ​ട്രി കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം എ​ൻ​ട്രി കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പറേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സിം സേ​ട്ട്

    സു​ലൈ​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം -2026 ന്റെ ​എ​ൻ​ട്രി കൂ​പ്പ​ൺ ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പറേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സിം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പു​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, ഇ​ലി​യാ​സ് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, മ​ൻ​സൂ​ർ ആ​ല​ക്ക​ൽ, ലീ​ന റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സ​ന്ധ്യ ഷി​ജി​ത്ത്, റൗ​ഫ് പ​യ്യോ​ളി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ താ​ഴ​ത്ത് ക​ള​ത്തി​ൽ, ഷം​സീ​ർ വി.​എ, തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ തോ​ട്ട​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​തു​പ്ന​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​റു​ക​ഥ, മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

