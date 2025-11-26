മലബാർ മഹോത്സവം എൻട്രി കൂപ്പൺ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.ഡി.എൻ.എ മലബാർ മഹോത്സവം -2026 ന്റെ എൻട്രി കൂപ്പൺ ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹെഡ് ഓഫ് ഓപറേഷൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസിം സേട്ട് സുലൈമാൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
കെ.ഡി.എൻ.എ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് പുനത്തിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി, സുരേഷ് മാത്തൂർ, ഇലിയാസ് തോട്ടത്തിൽ, ബഷീർ ബാത്ത, മൻസൂർ ആലക്കൽ, ലീന റഹ്മാൻ, സന്ധ്യ ഷിജിത്ത്, റൗഫ് പയ്യോളി, ഷാജഹാൻ താഴത്ത് കളത്തിൽ, ഷംസീർ വി.എ, തുളസീധരൻ തോട്ടക്കര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്യാം പ്രസാദ് സ്വാഗതവും മലബാർ മഹോത്സവം ട്രഷറർ പ്രതുപ്നൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 13ന് ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓപൺ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മലബാർ മഹോത്സവം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുകഥ, മൈലാഞ്ചി മത്സരം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കും.
