Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഖു​ർ​ആ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:27 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ ജീ​വി​തച​ര്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക -കെ.​എം.​സി.​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖു​ർ​ആ​ൻ ജീ​വി​തച​ര്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക -കെ.​എം.​സി.​ടി
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​ടി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന വേ​ദി​യു​ടെ ര​ണ്ടാംവ​ർ​ഷ വാ​ർ​ഷി​ക സ​ദ​സ്സ് കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശൈ​ഖ് കോ​യ അ​ൽ ഖാ​സി​മി (കെ.​എം.​സി.​ടി) കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ദ​അ് വ​ത്തു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന വേ​ദി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​ദ​സ്സ് ഫ​ർ​വാ​നി​യ കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​ടി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ഫി​സ് യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ ഹാ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ബി​ദ് അ​ന്ന​ജ്മി ഖു​ർ​ആ​ൻ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. ഹാ​ഫി​സ് ഹാ​രി​സ് അ​ൽ ഹാ​ദി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്ത് വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​ന്ന​ജ്മി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബു​ൽ ഖ​ലാം മൗ​ല​വി അം​ബ​ലം​കു​ന്ന്, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ മ​ദ്റ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് സാ​ഹി​ബ്‌ കോ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ന്ന​ജ്മി സ്വാ​ഗ​ത​വും, ജി​യാ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskmctgulfquran
    News Summary - Make the Quran a part of your life - KMCT
    Similar News
    Next Story
    X