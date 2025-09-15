Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസു​ലൈ​ബി​യ ഫാ​മി​ലെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:37 AM IST

    സു​ലൈ​ബി​യ ഫാ​മി​ലെ മൂ​ന്ന് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ലൈ​ബി​യ ഫാ​മി​ലെ മൂ​ന്ന് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ലൈ​ബി​യ കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഫാ​മി​ലെ മൂ​ന്ന് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. ചാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഡീ​സ​ൽ, ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ, വി​വി​ധ ക​ത്തു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. വ​ലി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ​ട​ർ​ന്ന തീ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​റു​ത്ത പു​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​റ് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന ടീ​മു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് തീ ​കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​നെ തീ ​അ​ണ​ക്കാ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കാ​തെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തീ ​അ​ണ​ച്ച​താ​യും ആ​ള​പാ​യ​മൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsfarmKuwait NewsFire breaks out
    News Summary - Major fire breaks out in three warehouses at Sulaibia Farm
    Similar News
    Next Story
    X