Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    16 Feb 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    16 Feb 2026 8:39 AM IST

    മ​ജീ​ദ് പ​ച്ച​മ്പ​ള​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    മ​ജീ​ദ് പ​ച്ച​മ്പ​ള​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    മ​ജീ​ദ് പ​ച്ച​മ്പ​ള​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് പ​ച്ച​മ്പ​ള​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി​സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, സ​ലാം പ​ട്ടാ​മ്പി, മു​ജീ​ബ് മൂ​ടാ​ൽ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​ടി.​സ​ലിം, കാ​സ​ർ​കോ​ഡ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​സ്ഹ​ബ് മാ​ട​മ്പി​ല്ല​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ള്ള ക​ട​വ​ത്ത്, മു​ത്ത​ലി​ബ് തെ​ക്കെ​ക്കാ​ട്, സി.​പി.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ല​ർ റി​യാ​സ് അ​യ്യൂ​ർ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ചെ​റു​ഗോ​ളി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ള്ള ബ​ത്തേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഫാ​റൂ​ഖ് പ​ള്ളം, അ​ബ്ദു​ള്ള ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ന​ഗ​ർ, അം​ഗം ഹ​സൈ​നാ​ർ കാ​ജാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    മ​ജീ​ദ് പ​ച്ച​മ്പ​ള​ക്കു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​മ്മ​ർ ഉ​പ്പ​ള കൈ​മാ​റി. സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ജീ​ദ് പ​ച്ച​മ്പ​ള സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Majeed accepted the green card
