Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:41 PM IST

    മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘മെ​യ്ഡ്’ ചാ​ക​ര

    മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘മെ​യ്ഡ്’ ചാ​ക​ര
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ ‘മെ​യ്ഡ്’ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘മെ​യ്ഡ്’ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ (മു​ള്ള​റ്റു​ക​ൾ) ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,000 കൊ​ട്ട ‘മെ​യ്ഡ്’ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. 20 കി​ലോ മ​ത്സ്യം ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന കൊ​ട്ട​ക്ക് 50 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 65 ദീ​നാ​ർ വ​രെ വി​ല​യ്ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നു.

    മ​ത്സ്യ വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലേ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റു​മാ​യി (പി.​എ.​എം) ഏ​കോ​പ​നം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സ​ർ​ഹീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ള്ള ‘മെ​യ്ഡ്’ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ല കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യൂ​നി​യ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം, അ​ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന എ​ന്നി​വ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:fish marketKuwait Newsgulfnewsmalayalam
