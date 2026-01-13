‘ഖൽബിലെ മാഹി’ മാഹിക്കാരുടെ ഒത്തുചേരൽ വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് മാഹി മുസ്ലിം വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഖൽബിലെ മാഹി’ എന്ന പേരിലുള്ള മാഹിക്കാരുടെ ഒത്തുചേരൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച കുവൈത്തിലെ കബ്ദ് റിസോർട്ടിൽ നടക്കും. രാവിലെ 11 മണിമുതൽ വൈകീട്ട് ആറു മണിവരെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക മത്സരങ്ങളും വിനോദ പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പായസ മത്സരം, സാലഡ് മത്സരം എന്നിവയും കുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഗെയിമുകളും മത്സരങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാഹിക്കാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങളുടെ സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.
മാഹിയിലെയും അതിനോട് ചേർന്ന പുന്നോൽ, ചൊക്ലി, അഴിയൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കുവൈത്ത് മാഹി മുസ്ലിം വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ. ഒത്തുചേരലിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മാഹി നിവാസികളായ കുട്ടികൾക്കായി ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. വിവരങ്ങൾക്ക് 51429444, 98748698.
