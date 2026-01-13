Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:22 PM IST

    ‘ഖ​ൽ​ബി​ലെ മാ​ഹി’ മാ​ഹി​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    ‘ഖ​ൽ​ബി​ലെ മാ​ഹി’ മാ​ഹി​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മാ​ഹി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഖ​ൽ​ബി​ലെ മാ​ഹി’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള മാ​ഹി​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ വ​രു​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ബ്‌​ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, സാ​ല​ഡ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഗെ​യി​മു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ഹി​ക്കാ​രു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മാ​ഹി​യി​ലെ​യും അ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പു​ന്നോ​ൽ, ചൊ​ക്ലി, അ​ഴി​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് മാ​ഹി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മാ​ഹി നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ള് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 51429444, 98748698.

    TAGS:newsMahigatheringgulf
    News Summary - 'Mahi in the Heart' Mahi gathering on Friday
