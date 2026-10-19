Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഇന്ന് കുവൈത്തിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - French President Arrives In Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഇന്ന് കുവൈത്തിലെത്തും. അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
കുവൈത്തും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിന്റെ 65-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സന്ദർശനം. പ്രതിരോധം, നിക്ഷേപം, ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതും മറ്റു വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വിഷയമാകും. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റായ ശേഷം മാക്രോൺ ആദ്യമായാണ് കുവൈത്ത് സന്ദർശിക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story